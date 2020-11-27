По проекту бюджета Липецкой области состоятся публичные слушания

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин подписал распоряжение о проведении публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В этом году из-за пандемии главный финансовый документ региона на ближайшие три года рассматривается в особом порядке. Публичные слушания по проекту бюджета пройдут в срок до 14-00 часов 3 декабря в заочной форме.

- 2020 год, безусловно, сказался на нашей экономике, и это во многом повлияло на формирование бюджета на ближайшие три года. Планировать доходы и расходы на 2021 год приходится с особой степенью осторожности, - отметил Павел Путилин. - Мы продолжим поддерживать граждан и отрасли экономики в период их восстановления. Более 60 процентов всех расходов, как и в прошлые годы, придется на социальную сферу.

На этой неделе состоялась телевизионная презентация так называемого "бюджета для граждан". Это упрощенная версия документа, в которой используется простой язык и доступные форматы. Посмотреть ее можно на официальном сайте Липецкого областного Совета депутатов и на канале регионального парламента на видеохостинге YouTube. Проект бюджета с приложениями и заключениями также размещен на официальном сайте облсовета в рубрике "Законодательная деятельность" - раздел "Бюджет". Также 27 ноября он будет опубликован в "Липецкой газете".

Предложения и рекомендации по проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов принимаются в письменной форме по адресу: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1 и в электронном виде (e-mail: oblsovet@lipetsk.ru ) до 30 ноября 2020 года включительно. В дополнение к этому в областном Совете с 23 по 27 ноября организована "горячая линия". Звонки принимаются по телефону 27-02-85.

К 1 декабря социально-экономическое управление облсовета подготовит проект рекомендаций публичных слушаний с учетом поступивших предложений по проекту бюджета. В этот же день документ будет размещен на сайте регионального парламента и направлен участникам публичных слушаний по электронной почте для выражения мнений. При наличии возражений участники публичных слушаний должны направить их в письменной форме в областной Совет до 14-00 3 декабря. В случае отсутствия возражений по умолчанию мнение участника принимается как согласие с проектом рекомендаций публичных слушаний. Документ считается принятым если большинство участников слушаний не представили возражения. Не позднее 16 декабря будет составлен и опубликован в "Липецкой газете" и на сайте заксобрания итоговый протокол публичных слушаний с учетом поступивших рекомендаций.