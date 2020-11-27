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Рубрика: Происшествия

Под Владимиром столкнулись грузовик и бензовоз

Текст: Антон Валагин (Владимир)
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Владимирским спасателям удалось не допустить загорания бензовоза после аварии близ Суздаля, сообщили в региональном МЧС.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 11.27. На повороте к поселку Садовый с трассы Р-132 столкнулись фура и бензовоз.

- Оба автомобиля марки MAN. После столкновения произошло возгорание грузовика. Водители с травмами доставлены в больницу, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Прибывшие на место аварии пожарные расчеты провели пенную атаку и не подпустили огонь к цистерне бензовоза.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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