Под Владимиром столкнулись грузовик и бензовоз

Владимирским спасателям удалось не допустить загорания бензовоза после аварии близ Суздаля, сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 11.27. На повороте к поселку Садовый с трассы Р-132 столкнулись фура и бензовоз.

- Оба автомобиля марки MAN. После столкновения произошло возгорание грузовика. Водители с травмами доставлены в больницу, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Прибывшие на место аварии пожарные расчеты провели пенную атаку и не подпустили огонь к цистерне бензовоза.