Подмосковная полиция предупредила граждан о телефонных мошенниках

На официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области опубликовано предупреждение об участившихся случаях телефонных мошенничеств с использованием подложных телефонных номеров, копирующих контактные данные.

В информации говорится, что мошенники, представляясь руководителями структурных подразделений ГУ МВД России по Московской области и территориальных органов внутренних дел, сообщают гражданину, что сотрудниками банка, якобы входящими в состав преступной группы, на его паспортные данные оформлена заявка на получение кредита. Поэтому ему необходимо обратиться в банк для оказания содействия службе безопасности в выявлении злоумышленников и недопущении завладения деньгами, которые необходимо перевести на некие страховые ячейки.

Главное управление МВД России по Московской области сообщает, что сотрудники полиции никогда по телефону не интересуются расчетными счетами граждан и иными сведениями, составляющими банковскую тайну. Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять мошенникам.