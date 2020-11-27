С 27 ноября москвичи могут наблюдать за МКС

С 27 ноября по 10 декабря москвичи смогут наблюдать за МКС. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Музея космонавтики.

По данным пресс-службы, Международную космическую станцию можно наблюдать в небе над Москвой невооруженным глазом, если позволит погода. Сейчас на борту станции находится экипаж МКС-64. В его составе космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

График полетов можно посмотреть на сайте музея.