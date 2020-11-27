Школы Белгорода стали призерами Всероссийского конкурса

По итогам Всероссийского конкурса "Лучшая школа года России" школа № 28 города Белгорода заняла третье место в номинации "Лучшая школа России-2020", а Центр образования № 15 - вошел в десятку лучших учебных заведений страны.

В рамках конкурса оценивалась и работа педагогов. Представители белгородских школ также были названы в числе лауреатов.

Так, среди заместителей директора по учебно-воспитательной работе Светлана Шемаева из школы № 28 заняла третье место. Второе место занял ее коллега Владимир Долгих из Центра образования № 15. Среди директоров школ в тройку лучших в стране вошла руководитель 28-й школы Елена Литвинова.