Снег с дождем и температура около нуля задержатся в столице до конца ноября

В столичном регионе до конца месяца будет облачная погода, временами ожидается снег с дождем, на дорогах гололедица. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог назвал погоду в Москве "скучной", отметив, что она может способствовать ухудшению самочувствия у метеозависимых людей. Так в пятницу ожидаются низкое атмосферное давление и нехватка кислорода в воздухе. Температура будет колебаться от -2 до +2 градусов.

В субботу и воскресенье атмосферное давление подрастет, осадков будет меньше, столбики термометров днем не поднимутся выше +1, ночью подморозит до -4. Температурный фон останется выше нормы на 2-4 градуса.