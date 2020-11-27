В Белгороде иностранцы попытались продать тысячи рогов сайгака

В Белгороде задержали двух жителей ближнего зарубежья по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу. Уголовное дело на них уже завели, сообщает региональное СУ СК.

Следствием уже установлено, что подозреваемые купили на территории сопредельного государства 2647 экземпляров рогов азиатского сайгака. Привезли их в Белгород и хранили в гараже, который арендовали.

Когда они попытались рога продать, обоих задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Весь товар у них изъяли.

В СК Белгородской области отметили, что подозреваемые во всем признались и скоро им предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте иностранцев.