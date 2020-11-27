В Белгороде волонтерский центр готов помочь нуждающимся

В волонтерском центре Белгорода, созданном в марте для помощи нуждающимся горожанам, возобновилась активная работа. Добровольцы принимают заявки от людей, которые вынуждены перейти на режим самоизоляции: им доставляют продукты, лекарства и помогают с домашними делами.

В центре, расположенном на базе управления молодежной политики и управления социальной защиты населения администрации города, работают 20 постоянных волонтеров. Это молодые люди, которые имеют возможность и желание помогать представителям старшего поколения.

Заявки они принимают по телефону (4722) 73-21-17 по будням с 9:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. В настоящее время помощь волонтеров особенно востребована: с просьбами в центр обратились уже более 2,1 тысячи белгородцев.