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27.11.2020 09:30
Рубрика: Общество

В электронной медкарте москвичей появились новые услуги

Текст: Ирина Огилько

Новая услуга появилась в электронных медкнижках москвичей. Теперь заглянув в "историю болезни", можно посмотреть актуальные рецепты на препараты и схему их приема, ознакомится с вызовами скорой помощи с июня 2017 года, и в частности временем приезда и составом бригады, диагнозах и пр. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По данным портала, электронные сервисы постоянно развиваются, чтобы москвичам было комфортнее заботиться о своем здоровье, знать о рекомендациях врачей, результатах исследований.

Новые разделы "Мои рецепты" и "Моя скорая помощь" доступны в веб-версии электронной медицинской карты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Медицинские документы из мобильного приложения можно скачать в формате PDF, отправить через электронную почту или мессенджеры.

Напомним, что электронная медицинская карта разработана специалистами столичного департамента здравоохранения, комитета государственных услуг и департамента информационных технологий. Это удобный цифровой инструмент, который обеспечивает непрерывность и преемственность всех этапов лечения: диагностики, амбулаторного и стационарного лечения, реабилитации и так далее.

С запуска сервиса им воспользовались 1,7 млн человек. Причем кроме взрослых карт, открыты и 270 тыс. детских медкнижек. Мобильной версией карты сегодня пользуются более 415 тыс. горожан, а количество обращений к ней уже превышает 4,9 млн.

Кстати, чтобы получить доступ к электронной медкарте на mos.ru необходимо зайти в "Каталог услуг", выбрать раздел "Здоровье" и услугу "Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте", затем нажать на "Получить услугу" и заполнить заявление. Родители могут запросить доступ как к своей электронной медкарте, так и к медкарте детей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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