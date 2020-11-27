В Липецкой области 25 отцов наградят почетным знаком

В Липецком областном Совете депутатов утвердили список 25 глав семей, награждаемых почетным знаком "За верность отцовскому долгу". Эта награда учреждена региональным парламентом в 2007 году, и ежегодно ее получают отцы, которые наилучшим образом осуществляют воспитание своих детей и являются примером для окружающих.

Вместе с почетным знаком лучшие отцы региона получат областные премии в размере 50 тысяч рублей. На сегодняшний день эту награду в регионе уже получили 300 мужчин.

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин отметил, что в Липецкой области уделяют большое внимание поддержке семей. Разработан комплекс мер для улучшения условий жизни и воспитания детей. В регионе увеличивается количество многодетных семей. Сегодня их более 14,5 тысячи. В таких семьях воспитываются 47796 детей.