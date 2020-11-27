В Липецком облсовете назвали лауреатов региональных премий

Депутаты Липецкого областного Совета утвердили список лауреатов региональных премий в сферах науки, культуры и средств массовой информации за 2020 год. Всем им будут вручены награды и денежные поощрения.

За вклад в науку

Так, депутаты утвердили кандидатуры ученых на присуждение премии имени Николая Басова - липчанина, доктора физико-математических наук, академика РАН, лауреата Нобелевской премии, дважды Героя Социалистического Труда, одного из создателей лазера. Сумма премии для каждого составляет 250 тысяч рублей.

Лауреатами областной премии могут стать ученые, которые ведут научную или научно-техническую деятельность, имеют ученую степень доктора наук, осуществляют подготовку кадров высшей квалификации. Также они должны внести значительный вклад в популяризацию науки и иметь стаж работы на территории Липецкой области не менее десяти лет.

В этом году областная премия присуждена доктору исторических наук, профессору кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического университета Леониду Земцову, доктору педагогических наук, профессору кафедры иностранных языков и методики их преподавания Елецкого государственного университета имени Бунина Валентине Карташовой и доктору технических наук, заведующей кафедрой высшей математики Липецкого государственного технического университета Анатолию Шмырину.

За вклад в культуру

По решению сессии областная премия имени Василия Лутова присуждена директору детской школы искусств № 2 города Ельца Алексею Попову. Ее размер - 50 тысяч рублей. Ежегодно эту премию вручают за высокие результаты в создании условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.

Выпускники Елецкого колледжа искусств имени Тихона Хренникова Анастасия Полякова и Липецкого областного колледжа искусств Константина Игумнова Максим Семыкин отмечены премией имени Константина Игумнова. Размер вознаграждения - 25 тысяч рублей для каждого лауреата.

Премию Виктора Сорокина, в размере 25 тысяч рублей, ежегодно вручают лучшим выпускникам детских художественных школ и школ искусств региона. В этом году такую награду получат Юлия Кузьмина и Валерия Шершнева.

Премия имени Валерия и Галины Шелякиных присуждена балетмейстеру Добровского дома культуры Галине Лавровой. Она руководит любительским коллективом, который является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и носит звание "Образцовый". Размер этой премии - 25 тысяч рублей.

Областной премией "Хранитель традиций" удостоена руководитель кружка художественного текстиля Введенского Центра культуры и досуга Людмила Люрис. Эта награда вручается за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных художественных традиций, размер премии составляет 30 тысяч рублей.

За вклад в развитие СМИ

В списке лауреатов региональных премий в сфере средств массовой информации победители конкурса по десяти номинациям.

В номинации "Проект года" присуждено три премии по 50 тысяч рублей:

- авторскому коллективу Добровской районной газеты "Знамя Октября" за проект "Страницы истории";

- авторскому коллективу ТРК "Липецкое время" за проект "Утро Победы: Бессмертный полк Липецкая область";

- авторскому коллективу ИД "Липецкая газета" за проект "Наш Бунин".

В номинации "Редактор года" премию в размере 25 тысяч рублей присудили Екатерине Дуловой - главному редактору радиоканала "Липецк-FM".

В номинации "Публицист года" премию 25 тысяч рублей по итогам года получит Сергей Кибальниченко - заместитель главного редактора "Липецкой газеты".

В номинации "Радиожурналист года" победила Маргарита Рожкова - корреспондент радиоканала "Липецк-FM". Она получит награду 25 тысяч рублей.

В номинации "Тележурналист года" премию присудили Ирине Алисовой - начальнику редакторского отдела "Елецкая телевизионная и радиовещательная компания".

В номинации "Интернет-журналист года" премия в 25 тысяч рублей присуждена Тамаре Юдиной - корреспонденту портала "Липецкмедиа".

В номинации "Фотокорреспондент года" награду 25 тысяч рублей получит Ольга Белякова - фотокорреспонденту ИД "Липецкая газета".

В номинации "Оператор года" победил Илья Гурьев - телеоператор ТРК "Липецкое время". Он получит награду 25 тысяч рублей.

В номинации "Дебют года" присуждена премия Софье Пунько - главному редактору молодежного онлайн-журнала "ЕЖ". Она получит награду 25 тысяч рублей.

В номинации "Приоритеты года" определено десять победителей, каждый получит премию в 25 тысяч рублей:

- авторский коллектив Воловской районной газеты "Вперед";

- авторский коллектив журнала "ЛИЦА Липецкой области";

- авторский коллектив Хлевенской районной газеты "Донские вести";

- авторский коллектив Елецкой ТРК;

- авторский коллектив радиоканала "Авторадио-Липецк";

- корреспондент отдела писем и социальных проблем "Липецкой газеты";

- авторский коллектив районной газеты "Добринские вести";

- авторский коллектив Тербунской районной газеты "Маяк";

- авторский коллектив Лев-Толстовской районной газеты "Народное слово";

- авторский коллектив районной газеты "Добринские вести".