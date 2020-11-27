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В Москве женщину ранили ножом в шею 13:19
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27.11.2020 13:19
Рубрика: Происшествия

В Москве женщину ранили ножом в шею

Текст: Михаил Фалалеев

Нападение на женщину произошло после попытки с ней познакомиться.

Подмосковная полиция предупредила граждан о телефонных мошенниках

В пресс-службе УВД по СЗАО Москвы сообщили, что в полицию через службу "02" поступило сообщение от 42-летнего мужчины. Он рассказал, что по адресу Сходненский тупик услышал крики женщины и затем, пройдя к железнодорожным путям, обнаружил ее лежащей на земле с колото-резанной раной на шее. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение.

Выяснилось, что 25-летняя девушка шла на работу, к ней подошел неизвестный мужчина и попытался завести разговор. Отказав мужчине в разговоре, она попыталась уйти, но неизвестный ударил ее ножом в шею.

Сотрудники полиции в проезде Стратонавтов задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина. В ходе обыска на месте происшествия был обнаружен нож, которым предположительно были нанесены ранения девушке.

С рейса Москва - Хабаровск сняли пьяного авиадебошира

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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