В Москве женщину ранили ножом в шею

Нападение на женщину произошло после попытки с ней познакомиться.

В пресс-службе УВД по СЗАО Москвы сообщили, что в полицию через службу "02" поступило сообщение от 42-летнего мужчины. Он рассказал, что по адресу Сходненский тупик услышал крики женщины и затем, пройдя к железнодорожным путям, обнаружил ее лежащей на земле с колото-резанной раной на шее. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение.

Выяснилось, что 25-летняя девушка шла на работу, к ней подошел неизвестный мужчина и попытался завести разговор. Отказав мужчине в разговоре, она попыталась уйти, но неизвестный ударил ее ножом в шею.

Сотрудники полиции в проезде Стратонавтов задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний мужчина. В ходе обыска на месте происшествия был обнаружен нож, которым предположительно были нанесены ранения девушке.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.