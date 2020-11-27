В Москву придет снежный антициклон "Сибиряк"

На смену циклону "Таня", который сейчас находится на территории столичного региона, придет морозный антициклон "Сибиряк". Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Приход "Сибиряка" ожидается в середине следующей недели. Ожидается, что погода станет сухой, малооблачной. В Москву и Подмосковье придет настоящая зима: до минус 7 градусов днем и до минус 12 ночью.Таким образом, начало календарной зимы совпадет с приходом метеорологической. Погода по всем параметрам будет соответствовать декабрьским нормам.

Ранее Москва оказывалась в зоне снежных циклонов "Таня" и "Сара".