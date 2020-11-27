В Москву придет снежный антициклон "Сибиряк"

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На смену циклону "Таня", который сейчас находится на территории столичного региона, придет морозный антициклон "Сибиряк". Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Приход "Сибиряка" ожидается в середине следующей недели. Ожидается, что погода станет сухой, малооблачной. В Москву и Подмосковье придет настоящая зима: до минус 7 градусов днем и до минус 12 ночью.Таким образом, начало календарной зимы совпадет с приходом метеорологической. Погода по всем параметрам будет соответствовать декабрьским нормам.
Ранее Москва оказывалась в зоне снежных циклонов "Таня" и "Сара".