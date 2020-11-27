В Мытищи пришел бурый медведь

На территории подмосковных Мытищ замечен бурый медведь, который не впал в спячку, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Хищника заметили жители поселения Федоскино и одного из микрорайонов. Как отмечают эксперты ведомства, животное, скорее всего, нуждается в помощи. По всей вероятности, медведь не набрал достаточно веса, чтобы впасть в спячку. "Министерство выдало разрешение на временное изъятие зверя", - отметил зампред регионального правительства - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Медведя отловят так, чтобы не причинить ему вреда. После оказания помощи его поместят в лес, подальше от населенных пунктов. Отметим, что бурый медведь занесен в подмосковную Красную книгу. В регионе осталось не более 15 особей.