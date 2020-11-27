В Орле изъяли из продажи марки с Гитлером

Управление СК РФ по Орловской области начало доследственную проверку по факту продажи в областном центре почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

- Сейчас реализация этих марок прекращена. Проводятся мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказала представитель управления Юлия Дорофеева.

Другие подробности - например, количество марок, их происхождение и места продаж, - не сообщаются.

"Пока устанавливаем все обстоятельства", - пояснила "РГ" Дорофеева.