В Орле изъяли из продажи марки с Гитлером

Управление СК РФ по Орловской области начало доследственную проверку по факту продажи в областном центре почтовых марок с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
- Сейчас реализация этих марок прекращена. Проводятся мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказала представитель управления Юлия Дорофеева.
Другие подробности - например, количество марок, их происхождение и места продаж, - не сообщаются.
"Пока устанавливаем все обстоятельства", - пояснила "РГ" Дорофеева.