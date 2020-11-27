В Подмосковье продлены ограничения по коронавирусу

Власти Подмосковья продлили ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Как указано в документе, до 13 декабря продлевается самоизоляция для людей старше 65 лет и хронических больных. До той же даты продлена удаленка в вузах, техникумах и колледжах. Соответственно остаются заблокированными социальные карты пенсионеров 65+ и студентов.

Остается запрет на посещение музеев и музейно-дворцовых комплексов. Нельзя проводить массовые мероприятия со зрителями. Исключение - спортивные тренировки и матчи без аудитории.