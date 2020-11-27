В Воронежской области увеличат размер выплат по соцконтрактам

До 250 тысяч рублей смогут получить в 2021 году жители региона, заключившие с государством социальный контракт. Закон, предполагающий увеличение выплат, приняла Воронежская облдума.

Размеры и формы социального пособия, назначаемого в рамках соцконтракта, изменены начиная с 1 ноября текущего года. Финансирование на эти цели увеличит и федеральный, и региональный бюджет.

- Если с 2014 по 2019 год в Воронежской области было заключено 1113 социальных контрактов, то в 2020-м - уже около тысячи, - отметила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, - Безусловно, такая помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан. Это малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании соцконтракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным.

По окончании срока действия контрактов среднедушевой доход половины семей стал выше величины прожиточного минимума, доход остальных увеличился более чем на 50 процентов. При этом все участники создали себе условия для стабильного роста заработка.

- Максимальная сумма, которую ранее могли получить граждане с низкими доходами в рамках соцконтракта, составляла 50 тысяч рублей. Согласно новым нормам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе в качестве самозанятых, граждане смогут единовременно получить до 250 тысяч рублей. Выплата на профессиональное обучение или дополнительное образование, при условии последующего трудоустройства, составит до 30 тысяч рублей, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Гражданам, заключившим социальный контракт на поиск работы и на преодоление трудной жизненной ситуации, будут ежемесячно выплачивать сумму в размере прожиточного минимума в регионе в период от квартала до года. На профессиональное обучение или дополнительное профобразование такое пособие можно будет получать не более трех месяцев.

- В 2021 и 2022 годах наш регион получит на обеспечение выплат по соцконтрактам по 353 миллиона рублей из федерального бюджета. Чтобы реализация ряда положений нового закона началась уже с 1 ноября, Воронежская область дополнительно выделит 22,7 миллиона рублей. Речь идет о выплатах на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, - добавил Владимир Нетесов.

Средства изыщут за счет перераспределения расходов по госпрограммам. Предварительная работа с муниципалитетами и районными органами соцзащиты проведена, выявлено 112 семей, с которыми уже проработаны программы социальной адаптации согласно новому порядку предоставления выплат.

- До конца года эти люди получат полноценное финансирование в рамках соцконтракта на развитие предпринимательской деятельности, - рассказала Людмила Ипполитова.

Справка

Социальный контракт - это соглашение между гражданами и государством в лице органов соцзащиты, по которому люди получают денежные средства на определенные мероприятия, способствующие увеличению их дохода. Это может быть поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного образования, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные меры, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию.