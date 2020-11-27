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27.11.2020 16:32

Врио главы региона совершил рабочую поездку по Белгороду

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Юрий Галдун совершили рабочую поездку по городу. Они посетили реконструируемую улицу Щорса, микрорайоны Крейда и Старый город, дворы по проспекту Богдана Хмельницкого, парки и усадьбу княгини Волковой, где сейчас идут реставрационные работы.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

- Жители меня просили посмотреть дворы, которые расположены подальше от центра, - отметил Вячеслав Гладков. - Посетил самые сложные. С мэром Юрием Владимировичем договорились, что он по этим дворам на проспекте Богдана Хмельницкого сейчас предпримет все усилия, чтобы в следующем году сделать планировку, твердое покрытие, благоустройство дворов, и посмотрит, в чем можно помочь по организации капитального ремонта домов. Возьмем этот вопрос на контроль.

На встрече с журналистами и блогерами врио губернатора отметил, что у горожан есть огромная потребность в малых спортивных площадках, дворовых и межквартальных. Этот вопрос, несмотря на сложности с бюджетом, будет в повестке. В бюджет заложат и расходы на строительство центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вячеслав Гладков подчеркнул важность общения с жителями области по проблемным вопросам и пообещал наладить обратную связь, в том числе через социальные сети.

Фото: Мэрия Белгорода
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Юрий Галдун поделился первым впечатлением от работы с врио главы региона, отметив, что в рамках поездки его вопросы были поняты врио губернатора буквально с полуслова.

- Вячеслав Владимирович знает все тонкости управления городским хозяйством, так что мы говорили с ним на одном языке, - сказал Юрий Галдун. - Это облегчает работу. По реконструкции улицы Щорса: понимание того, что мы на правильном пути, есть. В исполнении есть шероховатости, которые надо доработать.

В качестве первоочередных задач, которые городская администрация будет решать в 2021 году, мэр назвал ремонт дворов, улично-дорожной сети, обустройство детских и спортивных площадок, а также создание предприятия, которое будет ухаживать за парковыми зонами и лесными массивами в областном центре.

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