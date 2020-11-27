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27.11.2020 14:17
Рубрика: Происшествия

Завершено следствие по делу о выводе почти 60 млн евро за рубеж

Текст: Наталья Козлова
СК по Московской области завершил работу по уголовному делу против пяти человек, которые вывели за рубеж больше 60 миллионов евро. Фигурантов обвинили в организации и участии в преступном сообществе.

Кроме участия в преступном сообществе (статья 210), фигурантам также вменили редкую статью - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (7 эпизодов), а еще статью о мошенничестве, совершенном организованной группой (3 эпизода).

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в СК по Московской области.

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В июле 2013 года двое жителей московского региона организовали преступное сообщество, к участию в котором в период с 2013 по 2018 годы привлекли еще 8 человек, которые "осуществляли преступную деятельность" на территории Москвы, Московской области, Пензы и Ставропольского края, пока их деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Сообщество состояло из структурных подразделений с четким распределением ролей участников, - подчеркнули в Следственном комитете. И добавили, что преступная группа выводила деньги в Турцию с использованием подложных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов 6 организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка 10 млн евро. Как подсчитали в СК, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов по подложным документам было переведено более 60 млн евро.

Кроме этого следствием установлена причастность двоих обвиняемых к похищению 1 млн долларов у двух граждан, которое произошло 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте, расположенном на улице Садовая-Самотечная в Москве. Используя подложные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 млн рублей, которые они планировали обменять на 1 млн долларов США.

Для возмещения имущественного вреда следователем наложен арест на денежные средства в сумме порядка 385 млн руб, находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных организаций, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн рублей - это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.

В СК говорят, что ими собрана достаточная доказательственная база. А уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд. Уголовные дела в отношении двух соучастников были выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения, в отношении еще одного уже вынесен приговор. Один из сообщников в международном розыске.

В Следственном комитете подчеркнули, что в расследовании уголовного дела активное содействие оказывали оперативные сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России, а также сотрудники Росфинмониторинга.

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