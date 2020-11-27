Алексей Чекунков: ЧС в Приморье - следствие усталости инфраструктуры

Перебои с подачей электроэнергии за эту неделю удалось ликвидировать, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании межведомственной рабочей группы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Приморском крае. Однако теперь встает вопрос о том, как не допустить повторения таких кризисных ситуаций при следующем наступлении непогоды.

"За эту неделю перебои с электроэнергией удалось ликвидировать, - констатировал Алексей Чекунков. - Если на пике аварии более 180 тысяч человек были без электроэнергии, большая часть - без теплоснабжения и водоснабжения, то сегодня без электроэнергии остается порядка 4 тысяч человек. Тем не менее, это очень много. Восьмые сутки люди живут в таких условиях, большая часть изолирована на острове Русский. Мост пока закрыт. К этому привели не только проблемы, возникшие в результате ледяного дождя, но и проблемы накопившиеся. Это проблема усталости инфраструктуры, и ее надо решать системно".

По словам министра, надо обязательно предлагать меры по системной защите и инфраструктурной обеспеченности как самого острова, так и всего Приморского края. Эти вопросы Чекунков предлагает вынести на совет округа.

"Будем обсуждать, как сделать так, чтобы при следующем природном катаклизме такого коллапса не случилось", - сказал Чекунков.

Он предложил изучать существующие в мире опыт предотвращения подобных критических ситуаций.

"Наука подсказывает - существует 75 технологий очистки вантовых мостов от наледи, - продолжил министр. - Минтрансу повод подумать о защищенности, изучить технологии экспресс-очистки вантовых мостов. А Минстрою - проработать вопрос, какие дополнительные регламенты, учитывающие наши климатические условия, ввести при строительстве вантовых мостов. Чтобы не приходилось людей на высоту Эйфелевой башни забрасывать. Предусмотреть встроенные конструктивные решения, позволяющие минимизировать ущерб".