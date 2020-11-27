Четырех жителей Камчатки обвинили в организации незаконной миграции

Обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной миграции в отношении четырех жителей Петропавловска-Камчатского утвердил заместитель прокурора Камчатского края Максим Куликов.

По предварительной версии, с 2017 по 2020 год сообщники зарабатывали тем, что оформляли фиктивные документы для прибывших в Россию иностранных граждан. Благодаря этому мигранты могли встать на учет по месту пребывания. В результате на территории региона незаконно проживал 151 иностранец.

"Кроме того, соучастники преступления обманным путем похитили более одного миллиона рублей, подлежащих перечислению в бюджет края в качестве налога на доходы физических лиц - иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории края", - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Уголовное дело направят в суд. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.