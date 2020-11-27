Ученые раскрыли секрет древних рыб, превзошедших в эволюции человека

Ученые Кроноцкого заповедника и Российской академии наук изучили древних пресноводных рыб - палий, которые водятся на Чукотке в озере Эльгыгытгын. Водоем образовался несколько миллионов лет назад в результате падения метеорита.

Арктические палии обитают в экстремально холодной воде и достигают массы более 10 килограмм, сообщается на сайте заповедника.

"В своей эволюции эти рыбы превзошли многих животных на Земле, включая человека. Предок малоротой палии подавил свою гормональную и метаболическую активность, перешел к малоподвижному образу жизни и замедлил рост тела", - говорится в сообщении.

У реликтовой длинноперой палии специфический метаболизм. Запасные жиры составляют до половины массы мышц, в крови циркулирует аномально много липо-протеинов - специальных белковых комплексов, транспортирующих жиры по организму. Из-за них кровь выглядит белесой, а не ярко-красной. Также в ней повышен уровень гемоглобина - эта особенность сохранилась с ледникового периода, когда рыбы выживали подо льдом почти без кислорода десятки тысяч лет.

"По сравнению с традиционными объектами лососевой аквакультуры, такими, как семга, гольцы имеют преимущество при выращивании в условиях Крайнего Севера. Им не страшны холода. Анализ особенностей рыбы из озера Эльгыгытгын с экстремально суровыми условиями среды обитания поможет понять границы их экологической гибкости и оптимизировать биотехнологии разведения", - отметила начальник научного отдела Кроноцкого заповедника Дарья Паничева.