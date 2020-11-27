На Колыме продлили ограничения из-за COVID-19

В Магаданской области продлили действие ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса, до 15 января. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

Местные жители по-прежнему будут должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах. Массовые мероприятия остаются под запретом.

Как было отмечено на заседании оперативного штаба, в отличие от других регионов на Колыме процент выздоровевших выше. Темп прироста за неделю не превысил 0,8 процента при среднероссийском - 1,2.

"Обстановка остается тревожной, поэтому, если мы еще усилим внимание к соблюдению санитарных норм, то удастся ситуацию переломить, тем более впереди новогодние каникулы, которые потребуют особого контроля", - сказал губернатор Сергей Носов.

По последним данным, в области зарегистрировано 5673 случая заражения коронавирусом. 4848 человек выздоровели, 53 скончались.