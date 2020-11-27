С рейса Москва-Хабаровск сняли пьяного авиадебошира

Пьяного пассажира, прилетевшего из российской столицы, сняли с рейса в Хабаровске.

В дежурную часть Хабаровского линейного управления МВД РФ на транспорте обратились сотрудники аэропорта. Они рассказали, что на борту воздушного судна, прибывшего из Москвы, находится нетрезвый мужчина.

"43-летний житель одного из сел Хабаровского края, злоупотребив в ходе перелета спиртными напитками, неоднократно выражался грубой нецензурной бранью в отношении экипажа и пассажиров воздушного судна", - сообщает УТ МВД России по ДФО.

Дебошира доставили в отдел полиции и составили протокол об административных правонарушениях (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Медосвидетельствование показало 0,7 промилле.

Мужчине грозит арест сроком до 15 суток.