Видео: На трассе Хабаровск - Владивосток тигр преследовал машину

На территории Большехехцирского заповедника, в районе станции Чирки, возвращавшийся с работы на режимном предприятии мужчина встретил тигра. Тот шел по обочине трассы Хабаровск - Владивосток за его машиной.

По словам мужчины, тигр некоторое время бежал за ним, а потом остановился. Водителю стало любопытно рассмотреть зверя поближе, он вышел из авто и попытался сфотографировать "кошку". Но в сумерках снимок не получился, а тигр продолжал стоять и пристально наблюдать за человеком. Поэтому тот предпочел поскорее уехать.

Позже на месте событий побывали сотрудники ФГБУ "Заповедное Приамурье" и пришли к выводу, что тигр преследовал вовсе не машину любопытного мужчины, а небольшое стадо кабанов.

- Мы прочитали по следам поведение и передвижение зверя, - объяснил специалист по мониторингу Алексей Готванский.

Сначала зверь охотился в лесу, идя за своей добычей крадучись, иногда ползком. Потом, вероятно услышал шум мотора и решил перескочить за кабанами через дорогу.

- Видно, что зверь не бежал специально на автомобиль, а выскочил из леса и остановился на обочине. В данном случае, вероятно, хищником двигал азарт. Ведь он на охоте, а тут - непонятный объект. Затем тигр вернулся к кабаньей тропе, вел он себя адекватно, - объяснил сотрудник "Заповедного Приамурья".

Специалистам удалось понять даже то, какой тигр встретился на пути мужчины. Это самец, скорее всего, трехлетний из помета тигрицы Златы. До последнего времени он всегда держался рядом со своей сестрой. Но теперь хищники разделились.