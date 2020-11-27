В Чите арестовали полицейского из-за смерти задержанного

В Чите арестовали старшину полиции по обвинению в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия (часть третья статьи 286 УК РФ).

Как сообщает следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю, сотрудник МВД избил в отделении 42-летнего задержанного мужчину без оснований. Потерпевший получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался.

Следователи допросили обвиняемого, его руководителей и всех сотрудников, работавших в составе дежурной смены. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.