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27.11.2020 08:40
Рубрика: Происшествия

В Приамурье судью отправили в отставку из-за ДТП

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Квалификационная коллегия Амурского областного суда отправила в отставку судью Свободненского городского суда на основании федерального закона "О статусе судей в Российской Федерации".

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В августе 2020 года в городе Свободном автомобиль Lexus врезался в жилой дом. Женщина, находившаяся в машине, рассказала полицейским, что за рулем был ее знакомый, который является судьей Свободненского городского суда.

Спустя несколько дней она поменяла показания, и стала утверждать, что за рулем был другой мужчина, который потом сам признался в случившемся.

В отношении последнего был составлен протокол об административном нарушении. В этот же день мировой судья признала мужчину виновным в совершении ДТП.

Однако прокурор города опротестовал это решение, а затем Свободненский городской суд его вовсе отменил.

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"В результате проверки мы выяснили, что судья вынесла обвинительное решение в отсутствии всех необходимых доказательств, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Амурского областного суда Олег Васильев.

Вскоре после этого судья, выносившая приговор, ушла в добровольную отставку.

Расследование ДТП еще не закончено. Сам судья, который, по предварительным данным, был участником аварии, проработал в Свободненском городском суде больше года.

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