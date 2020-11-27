В Приамурье судью отправили в отставку из-за ДТП

Квалификационная коллегия Амурского областного суда отправила в отставку судью Свободненского городского суда на основании федерального закона "О статусе судей в Российской Федерации".
В августе 2020 года в городе Свободном автомобиль Lexus врезался в жилой дом. Женщина, находившаяся в машине, рассказала полицейским, что за рулем был ее знакомый, который является судьей Свободненского городского суда.
Спустя несколько дней она поменяла показания, и стала утверждать, что за рулем был другой мужчина, который потом сам признался в случившемся.
В отношении последнего был составлен протокол об административном нарушении. В этот же день мировой судья признала мужчину виновным в совершении ДТП.
Однако прокурор города опротестовал это решение, а затем Свободненский городской суд его вовсе отменил.
"В результате проверки мы выяснили, что судья вынесла обвинительное решение в отсутствии всех необходимых доказательств, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Амурского областного суда Олег Васильев.
Вскоре после этого судья, выносившая приговор, ушла в добровольную отставку.
Расследование ДТП еще не закончено. Сам судья, который, по предварительным данным, был участником аварии, проработал в Свободненском городском суде больше года.