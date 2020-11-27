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27.11.2020 13:18
Рубрика: Общество

Курсанты из Перми создали сервис для трудоустройства людей с инвалидностью

Текст: Михаил Фалалеев

Необычное ноу-хау создали курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Они создали продукт, который должен помочь людям с трудной судьбой - сервис для трудоустройства людей с инвалидностью. И при этом вышли в финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что финалистами конкурса стали девушки-курсанты. Их команда так и называется - "Факультет связи. Девушки".

Участницы команды Владислава Симоненко, Ксения Иванова, Маргарита Кучуева, Алина Зыкова и Юлия Руденко - курсанты 5 курса факультета связи Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Девушки поступили в институт из самых разных регионов страны - Ростовской области, Республики Северная Осетия - Алания, Алтайского края, Республики Крым и Пермского края.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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С детства их объединяла мечта стать военными. Ксения Иванова, капитан команды, с 6 класса училась в кадетском корпусе, а Юлия Руденко и Алина Зыкова продолжают династию военнослужащих.

Девушки изучают программирование с 1 курса и учатся в одной группе. В военном институте учатся всего 5 девушек, именно они создали команду для участия в "Цифровом прорыве", о котором узнали от своих сокурсников, решив составить им конкуренцию.

По их словам, вначале в них мало кто верил. Первые, кто принял участие в хакатоне (форуме для разработчиков программного обеспечения) из института, - это мужская команда, парни из их взвода. Девушкам следующим предложили принять участие, и все с настороженностью это восприняли. Конечно, были сомнения. Но девчата поверили в свои силы и показали результат.

На втором онлайн-хакатоне команда "Факультет связи. Девушки" вошла в топ-20. По словам участниц, для них это не лучший результат, после него они еще больше заинтересовались программированием и решили принять участие в Приволжском IT-хабе, в котором заняли уже 10 место. Во время третьего участия в хакатоне в Уральском IT-хабе девушки смогли войти в шорт-лист и попасть в финал "Цифрового прорыва".

Как подчеркивают курсанты, самый удачный проект они создали в полуфинале - это онлайн-платформа по поиску работы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Команда сделала упор на проблему трудоустройства.

Существует множество сайтов для трудоустройства, где нужно долго вводить данные, это не очень удобно. Команда же упростила эту задачу: человек заходит, вводит свою профессию, образование, затем вводит свое ограничение по здоровью, возраст и удобный график. Нажимает пуск, и уже составленная база выдает пользователю с учетом данных конкретную работу. Не нужно переходить по ссылкам, тем более куда-то вживую ходить, что особенно актуально в условиях пандемии.

У платформы есть еще одна особенность - это возможность пройти профессиональную переподготовку. Если человек хочет продолжить работать по своей специальности, но в связи со своим нынешним ограничением он этого сделать не может, тут же есть возможность пройти какие-то онлайн-курсы и связаться с нужным вузом. Также, если на данный момент сайт не может предоставить вакансию, человек встает на учет, и у сайта будет контакт с муниципальным управлением. Он передает базу тех, кто стоит на учете и не смог найти работу, и пользователям идут выплаты.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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