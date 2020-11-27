В Нижегородской области могут построить платный мост через Оку

Новый мост через Оку, который свяжет Автозаводский и Приокский районы Нижнего Новгорода, может быть платным. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Глава региона рассказал о развитии новых территорий, перспективных районов жилищного строительства. Среди них - район Новинки-Ольгино, предусматривающий строительство 3,4 миллиона квадратных метров для 115 тысяч потенциальных жителей.

В рамках проекта планируется построить новый мост через Оку, который свяжет два крупных района города. Для того, чтобы обеспечить возврат инвестиций, объект можно будет сделать платным.

Президент подчеркнул, что платным мост можно будет сделать лишь в том случае, если есть альтернативная дорога. На это Глеб Никитин уточнил, что выше по реке есть еще мост: "В случае отсутствия возможности прямого финансирования можно это делать через концессию", - сообщил он.