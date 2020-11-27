В Оренбуржье запретили продажу газовых зажигалок детям

В Оренбуржье запретили продажу газовых зажигалок несовершеннолетним. Соответствующие поправки в региональный закон внесены в целях борьбы с новым видом токсикомании - сниффингом.

Депутаты Заксобрания региона единогласно удовлетворили инициативу прокуратуры области о введении ограничения на продажу подросткам товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. За нарушение этой нормы новая редакция закона "О мерах по защите нравственности несовершеннолетних детей и обеспечению их прав на охрану здоровья на территории Оренбургской области" предусматривает административную ответственность.

- Сниффинг приводит к необратимым изменениям со стороны центральной нервной системы, остановке дыхания, смерти, - отметила председатель комитета по здравоохранению ЗС Оренбуржья Татьяна Шукурова. - Ждать в такой ситуации мы считаем преступным, поэтому, не дожидаясь урегулирования этого вопроса федеральным законодательством, принимаем местный закон.

Кроме того, разработаны меры по противодействию распространения новых форм подростковой токсикомании, в том числе их пропаганды в интернете.