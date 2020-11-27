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27.11.2020 13:59
Рубрика: Власть

В Самаре открылся первый суперстор федеральной торговой сети

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В пятницу, 27 ноября, в Самаре состоялось торжественное открытие суперстора федеральной торговой сети "Магнит". Он стал первым за пределами Краснодарского края - родины ритейлера, и третьим в стране гипермаркетом нового формата.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В церемонии приняли участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов, а также директор по управлению розничной сетью ПАО "Магнит" Руслан Исмаилов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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- В Самарской области "Магнит" работает более 17 лет. Сейчас деятельность компании ведется в нескольких форматах: магазины у дома, супермаркеты, непродовольственные магазины, аптеки. Суперстор - это современный формат торговли, с новыми услугами, сервисами и интересным, тематическим оформлением, - отметил в своем приветственном слове Дмитрий Богданов. - Все в регионе действуют 660 магазинов сети, где трудится более 8000 человек. Это значимый инвестор для нашего региона, мы всегда будем поддерживать такие инициативы и рады развитию компании.

Добавим, в Самарской области всестороннюю поддержку инвесторам в режиме одного окна оказывает "Агентство по привлечению инвестиций".

Обновленный суперстор создан на базе существующего гипермаркета "Магнит Семейный" по улице Кирова, 38. Теперь это компактный городской гипермаркет с оптимизированным пространством, более эффективным использованием площадей и дополнительными услугами. Главная "фишка" обновленного суперстора - космический дизайн, который символизирует Самару-космическую, один из центров ракетостроения России.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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От остальных гипермаркетов сети суперсторы отличает пересмотренное зонирование, увеличенный ассортимент - общее количество товаров теперь достигает 20 тысяч. При этом категории "фреш" и "ультрафреш" составляют около 20 процентов. За свежесть овощей и фруктов отвечает умная туманообразующая система - технология позволяет сохранить свежесть, предотвращает обезвоживание и сохраняет все полезные свойства продукции.

Почти 70 процентов товаров суперстора - продукция местных производителей. Здесь работает собственная кулинария, есть отдел готовых блюд на вынос. В магазине работает 24 кассы, из них восемь предназначены для самообслуживания. Обновленный суперстор переведен на круглосуточный режим работы. Качественное обслуживание покупателей обеспечивают более 120 сотрудников, работающих в несколько смен.

- Самара и космос - неразделимые понятия. Мы решили отдать должное космическим достижениям города, подарив его жителям этот тематический суперстор. Редизайн магазина был направлен на то, чтобы сделать его более цифровым, интерактивным, атмосферным и запоминающимся для покупателей. Мы также расширили ассортимент, расставили новые акценты и детально проработали все категории. Уверен, "космический" суперстор не оставит никого равнодушным, - подчеркнул Руслан Исмаилов.

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