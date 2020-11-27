В Саратове вынесли приговор виновнику ДТП с четырьмя погибшими

В Саратове суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибло четверо и тяжело пострадало еще два человека.

Как сообщает областное управление СК, 31-летний водитель Hyundai Grand Starex на трассе Нижний Новгород - Саратов 16 января нарушил правила дорожного движения. Возле деревни Полчаниновка водитель попытался по встречной полосе объехать выехавший ему навстречу автомобиль. Однако там столкнулся с другим встречным автомобилем минивэном ГАЗ-3110. В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров минивэна, а два пассажира Hyundai Grand Starex получили тяжелые травмы.

Суд признал подсудимого виновным в ДТП и назначил ему наказание - три года колонии-поселения, с дальнейшим запретом управлять автомашиной еще два года.