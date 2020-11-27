Житель Оренбурга чуть не сгорел, пытаясь прикурить в лифте

Новости

В Москве устраняют скопления мыльной пены на реке Яузе 15:08
Ведущая шоу "Час суда" Елена Дмитриева осуждена за мошенничество 15:05
Новый экотехнопарк в Усолье-Сибирском построят за 5 млрд рублей 14:43
МИД: Москва удивлена реакции Варшавы на запрос о доступе к разговору братьев Качиньских 14:38
Речь Дейенерис в "Игре престолов" оказалась импровизацией Эмилии Кларк 14:35
В регионах РФ вводится единый телефонный номер по коронавирусу 122 14:17
Лукашенко гарантировал доплаты за работу с ковидными больными 14:13
В Ингушетии обстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной 14:10
"Ласточкино гнездо" примет первых посетителей в январе 14:00
Певица Караулова впервые прокомментировала конфликт с Бузовой 13:58
Вирусолог рассказал, кто может стать испытателем вакцины "ЭпиВакКорона" 13:56
Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" стартует в 2021 году 13:40
Нововоронежскую АЭС починили после аварийного отключения 13:38
За год по трассе М-11 проехало более девяти миллионов автомобилей 13:29
В честь Антона Ельчина назвали корабль в "Стартреке" 13:21
Врачи смогут лечить людей с помощью цифровых двойников 13:20
В Москве женщину ранили ножом в шею 13:19
Курсанты из Перми создали сервис для трудоустройства людей с инвалидностью 13:18
Подмосковная полиция предупредила граждан о телефонных мошенниках 13:10
Польша выдаст дополнительные транзитные разрешения автоперевозчикам из РФ 13:06
Музеи в TikTok собрали более двух миллионов просмотров 12:59
В Петербурге нашли одно из первых стихотворений Бориса Гребенщикова 12:55
Шведская королевская семья заболела коронавирусом 12:55
Уральским компаниям порекомендуют отменить корпоративы 12:53
Омоновец cпас женщину с ребенком от стаи бездомных собак 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 14:57
Рубрика: Происшествия

Житель Оренбурга чуть не сгорел, пытаясь прикурить в лифте

Текст: Алексей Юхтанов (Оренбург)

В лифте многоэтажного дома в Оренбурге произошло воспламенение горючей жидкости, в результате чего ожоги получил местный житель, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Оренбургской области. При этом жидкость поджег сам пострадавший. Проводится проверка.

В Феодосии задержали подозреваемую в поджоге кафе

Установленная камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина заходит в лифт. В руках у него зажженная сигарета и открытая банка с жидкостью. После того, как двери лифта закрылись, вошедший чиркает зажигалкой в непосредственной близости с банкой. Жидкость загорается и льется на пол. Пострадавший пытается сбить пламя своей курткой, но падает в обморок, вероятно от выгорания кислорода в кабине. После остановки лифта и открывания дверей, пострадавший с трудом выбирается из кабины.

В региональном управлении МВД пояснили, что происшествие случилось в доме 149/2 по проспекту Победы в Оренбурге.

Свердловчанин поджег дом, когда внутри была его семья

"Мужчина спускался с 16 на 1 этаж на лифте многоквартирного жилого дома. Видимо, кислород выгорел в лифте, и он теряет сознание, но двери открываются, и он покидает вместе с прилипшей к ногам курткой лифт. Сейчас с ожогами различной степени тяжести он находится в четвертой городской больнице. Полиция проводит проверку, по итогам будет принято процессуальное решение", - приводит агентство слова своего собеседника.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург

Главное сегодня

Мишустин упростил участие малого бизнеса в закупках госкорпораций
МВД: Первые электронные паспорта появятся в Москве до декабря 2021 года
МИД: Позиция Санду по Приднестровью подрывает процесс урегулирования
Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Денис Мантуров: Будем выпускать в год более 70 самолетов МС-21
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"