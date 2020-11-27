Житель Оренбурга чуть не сгорел, пытаясь прикурить в лифте

В лифте многоэтажного дома в Оренбурге произошло воспламенение горючей жидкости, в результате чего ожоги получил местный житель, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Оренбургской области. При этом жидкость поджег сам пострадавший. Проводится проверка.

Установленная камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина заходит в лифт. В руках у него зажженная сигарета и открытая банка с жидкостью. После того, как двери лифта закрылись, вошедший чиркает зажигалкой в непосредственной близости с банкой. Жидкость загорается и льется на пол. Пострадавший пытается сбить пламя своей курткой, но падает в обморок, вероятно от выгорания кислорода в кабине. После остановки лифта и открывания дверей, пострадавший с трудом выбирается из кабины.

В региональном управлении МВД пояснили, что происшествие случилось в доме 149/2 по проспекту Победы в Оренбурге.

"Мужчина спускался с 16 на 1 этаж на лифте многоквартирного жилого дома. Видимо, кислород выгорел в лифте, и он теряет сознание, но двери открываются, и он покидает вместе с прилипшей к ногам курткой лифт. Сейчас с ожогами различной степени тяжести он находится в четвертой городской больнице. Полиция проводит проверку, по итогам будет принято процессуальное решение", - приводит агентство слова своего собеседника.