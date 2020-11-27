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27.11.2020 14:41
Рубрика: Власть

Абрамченко: Люди в Усолье-Сибирском могут спать спокойно

Текст: Алексей Дуэль
Специалисты, работающие на ликвидации накопленного вреда экологии в Усолье-Сибирском Иркутской области, завершили неотложные работы на наиболее опасных объектах, угроза жизням и здоровью людей, исходившая от заброшенной промышленной площадки "Усольхимпрома", устранена. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью каналу "Россия 24".

"Сейчас уже люди могут спать спокойно, - сказала вице-премьер. - По поручению президента мы включились в работу очень быстро. Работали мы в штабном режиме. И мы в 2020 году составили план первоочередных, неотложных мер по наиболее опасным объектам на этой площадке. Таких объектов было несколько. Первая группа объектов - это старые аварийные железнодорожные цистерны, в которых содержались опасные химические вещества в основном хлорвулканического происхождения".

Фото: РИА Новости
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Завершена работа по перезатариванию аварийных железнодорожных цистерн, химические вещества из которых могли в результате залповых выбросов попасть в атмосферу, сообщила Виктория Абрамченко. Полностью демонтирован цех ртутного электролиза, добавила она.

"Дальше мы будем заниматься на экотехнопарке денуклеаризацией этой ртути для того, чтобы полностью исключить ее воздействие на здоровье людей и окружающую среду, - описала планы на будущее вице-премьер. - Что еще мы делали? На этой площадке есть система подземных скважин. Таких скважин несколько, но наиболее опасными были две, глубина у каждой из них больше километра. Мы точно также извлекли содержимое этих скважин, перезатарили и сейчас занимаемся обустройством этих скважин, их тампонированием. Они уже сегодня не представляют угрозу для населения. А скважины расположены в непосредственной близости от жилого сектора. Это очень опасно".

Кроме того, были проведены работы, позволяющие исключить попадание нефтепродуктов из нефтехранилища в Ангару, добавила Виктория Абрамченко.

Она также заявила, что сейчас опасности распространения опасных веществ нет. Все емкости перезатарены и находятся в безопасных контейнерах под охраной Росгвардии.

"В случае если собственники промышленных предприятий вели себя более ответственно, таких историй бы не происходило, - высказала мнение Виктория Абрамченко. - Сейчас на этой площадке ситуация под контролем. Мы разобрались даже с многочисленными собственниками этих объектов недвижимости. На старте нашей программы здесь было 39 собственников различных объектов. Мы со всеми методично отработали. И сейчас собственники занимаются демонтажем своих конструкций либо приводят их в безопасное состояние, и они дальше могут существовать на этой площадке, и они могут вести предпринимательскую деятельность".

По оценке вице-премьера, закончить все работы, связанные с локализацией накопленного ущерба, можно будет до 24 декабря.

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