Александр Бурков: Вводить локдаун в Омской области не планируем

Омский губернатор дал большую пресс-конференцию. Половина вопросов касалась сложной эпидемиологической ситуации, которая стала причиной скандала, разразившегося месяц назад в региональном минздраве. Из-за отсутствия в стационарах свободных мест врачи "неотложки" были вынуждены возить по клиникам тяжелобольных омичей. И потеряв всякую надежду, остановились с "мигалками" у минздрава, чтобы привлечь к проблеме внимание общественности.

По словам губернатора, причиной такой неразберихи были и управленческие ошибки, и объективные причины, сложившиеся в амбулаторном звене. При постоянно растущем числе новых пациентов в некоторых клиниках болело до 30 процентов медиков.

- Сейчас ситуация нормализовалась, - утверждает Александр Бурков. - В регионе сегодня развернуто 3660 коек. Открыты новые ковидные стационары, в том числе в районных больницах. Дополнительные койки оборудуют в санатории "Мир".

Если потребности в них не будет, специалисты сделают рокировку. За счет новых коек освободят хирургическое отделение БСМП №2, занятое сейчас под коронавирус. По мнению губернатора, это необходимо для того, чтобы неотложную и плановую помощь могли получать омичи, страдающие другими недугами.

Чтобы разгрузить врачей, на подмогу клиникам привлекли полторы тысячи педагогов, ординаторов и студентов медуниверситета. Чтобы поддержать участковых специалистов, правительство выделило 77 машин, еще 20 добавила мэрия, столько же - волонтеры и бизнесмены. Это помогло врачам, прежде добиравшихся до пациентов пешком, вдвое увеличить число посещений больных.

- Помимо этого, с понедельника омских врачей будут возить 50 машин "Яндекс-такси". Мы уже заключили с оператором соответствующее соглашение, - дополнил Александр Бурков.

Глава региона сообщил, что в ближайшее время в каждом городском округе откроют ковидные центры для омичей с хроническими заболеваниями. Здесь пациенты смогут проходить своевременное комплексное обследование во избежание осложнений.

Фото: Сергей Мельников

На помощь отрасли придет телемедицина, к которой подключатся не только столичные врачи, но и роботы. Уже со следующей недели искусственные "сотрудники" начнут обзванивать больных, выяснять состояние, температуру, пульс. И в случае необходимости вызвать реальных специалистов.

По словам губернатора, локдаун в регионе вводить не планируют.

- Любой локдаун - это удар по бизнесу, - считает Бурков. - Мы ищем золотую середину. Нужно дать предпринимателям возможность работать. Но делать это с соблюдением всех санитарных норм.

Чтобы поддержать пошатнувшийся бизнес, в Омской области принят "исчерпывающий" пакет льгот.

- Мы - единственный регион в стране, где с 1 января нынешнего года пострадавшие от пандемии предприятия освобождены от налоговой нагрузки, - сообщил Александр Бурков. - Из-за беспрецедентных мер поддержки доходная часть региональной казны, а также бюджетов муниципальных образований в следующем году недосчитается сотен миллионов рублей. Но мы пошли на этот шаг. Спасибо депутатам Законодательного собрания, которые нас поддержали.

Тем временем

На пресс-конференции губернатор озвучил ряд новостей.

К первому апреля штат госслужащих в Омской области сократят на 5-10 процентов. Таковы условия реформы госуправления, провозглашенной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По словам губернатора, произвести секвестр необходимо максимально эффективно, убрав лишние звенья, но сохранив ведущие кадры. Охотников работать сверхурочно за сравнительно скромную заплату мало. Поэтому перспективными специалистами будут дорожить.

Продолжается реализация масштабного проекта благоустройства набережной Иртыша в Омске, которая станет самой длинной в Евразии (протяженность - 15 километров). Проект еще предстоит доработать, вынести на общественные обсуждения. В настоящее время власти ищут источники финансирования грандиозной стройки. В частности, ведут переговоры с ВЭБ.РФ.

Для футбольного клуба "Иртыш" построят новый современный стадион на 15 тысяч зрительских мест. Бюджет проекта составит минимум 150 миллионов рублей. Основную финансовую нагрузку возьмет на себя региональная казна. Пространство под трибунами стадиона отдадут под обустройство стометрового тира, где будут тренироваться омские стрелки, показывающие сегодня хорошие результаты на турнирах разного уровня, но не имеющие собственной спортивной базы.