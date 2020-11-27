Денис Мантуров: Будем выпускать в год более 70 самолетов МС-21

В цехах авиазавода "Иркут" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров осмотрел сборочное оборудование для проекта МС-21. По его словам, на предприятии все готово к тому, чтобы с началом серийного производства выпускать до 36 самолетов в год, как запланировано на первом этапе.

Есть возможность на существующих пяти сборочных станциях нарастить объемы производства до 45 авиалайнеров МС-21 в год.

- В перспективе мы рассчитываем на выпуск более 70 машин в год, - заявил министр. - Есть понимание, за счет чего мы будем наращивать объемы. За счет компактного размещения производства на иркутской площадке и за счет развития кооперации с предприятиями, которые выпускают комплектующие - им предстоит тоже наращивать производство, чтобы обеспечивать увеличивающиеся заказы.

Представителям Минпромторга продемонстрировали первый МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Первые модели самолетов, напомним, выпускались в комплектации с американскими силовыми установками PW1400G. По плану, он должен подняться в воздух уже в декабре.

- Наша задача завершить цикл сертификационных испытаний до конца следующего года. После того, как самолет получит российский сертификат, мы рассчитываем провести работу с EASA, чтобы получить европейский сертификат, - отметил Мантуров.