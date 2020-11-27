Иркутскую область посетил глава минпромторга РФ Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а так же полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава региона Игорь Кобзев и президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния, приняли участие в торжественном открытии крупнотоннажного цеха фармацевтических субстанций компании "БратскХимСинтез".

Во время церемонии запуска предприятия 27 ноября состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

- Наращивание возможностей национальной фарминдустрии, а мы уделяем этому серьезное внимание, всегда имеет жизненно важное значение для страны, для наших граждан. Отмечу и тот факт, что предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, - отметил глава страны Владимир Путин.

Предполагается, что комплекс по производству фармсубстанций в Братске станет крупнейшим в Сибирском федеральном округе, и будет выпускать более 60 наименований продукции. В числе прочего это вещества для создания лекарств, которые будут применяться при лечении коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных заболеваний.

- Расширение производства отечественных фармацевтических субстанций - главный вектор развития фарминдустрии. Запуск в Братске новых мощностей позволит увеличить объемы выпуска на этом предприятии в пять раз. А в целом по номенклатуре фармсубстанций, которые будет производить компания, отраслевые объемы сразу вырастут в два раза, - подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В планах на 2021 год выйти на объемы производства в 100 тысяч тонн субстанций. На предприятии уже получили работу 150 человек, в течение года предполагается увеличить штат до 250 сотрудников. Также существует проект строительства в Братске многоэтажного дома для работников компании.

- Развитие предприятий, на которых не просто создают современные рабочие места, а обеспечивают социальную поддержку сотрудников - сегодня это основа социально-экономического развития любого региона. Мы нацелены на развитие новых производств и проектов, что позволит не только укреплять экономику региона, но и даст возможность открывать тысячи рабочих мест, - резюмировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также в ходе торжественного открытия предприятия работников и руководство компании наградили почетными грамотами правительства Иркутской области и министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Напомним, что решение о строительстве завода в Братске было принято в начале года на встрече главы региона Игоря Кобзева и президента Группы компаний "Фармасинтез" Викрама Пуния. ГК Фармасинтез является крупнейшим в России производителем социально значимых препаратов. Входит в перечень системообразующих предприятий Министерства экономического развития Российской Федерации.

В 2020 году компания стала участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Сотрудники компании прослушали курс лекций, получая опыт практического применения инструментов бережливого производства. Получили квалифицированную помощь экспертов по устранению неэффективности производственного процесса, научились методам повышения производительности труда.

- Компания "Фармасинтез" всегда смотрит в перспективу, мы никогда не стоим на месте, постоянно развиваемся, меняемся в соответствии с требованиями высококонкурентного рынка. Цифровизация стремительно захватывает все новые сферы жизни. Рост производительности труда происходит за счет автоматизации, за счет повышения эффективности производства. Бережливое производство как система позволяет по-новому взглянуть на внутренние процессы, а реализуемые реформы обеспечивают снижение себестоимости и повышают конкурентные преимущества выпускаемой продукции. Программа, которая представлена со стороны государства в рамках национального проекта - это своего рода эволюция мер государственной поддержки. Главное, что мы приобретаем - это знания, компетенции, методологию и практическое сопровождение на пилотных проектах. Результаты, которые мы получаем - не только вклад в усиление конкурентных позиций компании, но и докапитализация нашего главного ресурса - наших сотрудников, - отметил генеральный директор АО "Фармсинтез" Евгений Орачевский, комментируя участие компании в нацпроекте.

"Производительность труда и поддержка занятости" - один из национальных проектов на период с 2019 по 2024 годы. Он направлен на решение ряда задач, среди которых стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда; сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту производительности труда; формирование системы подготовки кадров, которые могут повышать производительность труда, используя цифровые технологии и платформенные решения и прочего. Участником проекта может стать любое производственное предприятие на безвозмездной основе, относящееся к одной из приоритетных отраслей, а именно: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ и имеющее выручку от 0,4 до 30 миллиардов рублей в год.

Справка

Фармацевтическая субстанция - это вещество, или несколько веществ природного, синтетического или биотехнологического происхождения, которые обладают фармакологической активностью и используются для производства лекарственных средств.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"