Новый экотехнопарк в Усолье-Сибирском построят за 5 млрд рублей

На месте аварийной площадки в Усолье-Сибирском будет образован экотехнопарк, который станет новым комбинатом и даст работу для жителей города. Его строительство обойдется в 5 млрд рублей, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью каналу "Россия 24".

"На строительство экотехнопарка (потребуется - прим. ред.) около 5 млрд (рублей - прим. ред) инвестиций, - оценила перспективу вице-премьер. - Мы нашли необходимое финансирование и в 2020, и в 2021 году за счет средств федерального бюджета, часть у нас это покрытие за счет резервного фонда правительства, а часть - это бюджет нацпроекта "Экология".

По мнению Виктории Абрамченко, драматическое развитие ситуации в Усолье-Сибирском было предопределено наследием и советского, и постсоветского периодов.

"Нужно чтобы собственники, я еще раз это повторю, несли все бремя ответственности, включая финансовую, за состояние своих промышленных предприятий, - сказала вице-премьер. - Предприятие интересно собственнику тогда, когда оно дает прибыль и позволяет получать прибыль. За гранью этого периода, когда предприятие перестает приносить необходимую прибыль, оно становится не интересным собственнику, оно генерит сплошные убытки и издержки. Поэтому наша задача - в законодательстве мы уже это сделали сегодня, соответствующий законопроект подготовлен, он будет внесен в правительство в декабре - предусмотреть финансовую ответственность собственников, чтобы они не бросали такие промышленные площадки, без экологического аудита никаких действий сделать будет нельзя".

Новый закон заставит собственников предприятий самостоятельно устранять накопленный экологический вред, не перекладывать эти расходы на средства федерального бюджета, заключила Виктория Абрамченко и призвала всех собственников всегда помнить об этом обстоятельстве.