Первые водородные автозаправки хотят открыть в крупных городах

Первые водородные автозаправки сначала должны появиться в крупных городах с населением больше миллиона человек. Они будут пробными - демонстрационными. А потом география этих автозаправок начнет расширяться.

Такой алгоритм внедрения в нашу повседневную жизнь нового топлива предложили в Институте катализа Сибирского отделения РАН. Об этом стало известно на онлайн "круглом столе" в "Российской газете". Он был посвящен развитию в России водородной энергетики.

- У нас уже есть некая относительно развитая система по подаче природного газа, - отмечает старший научный сотрудник института Павел Снытников. - И тогда этот природный газ можно ставить в так называемые водородные заправки, перерабатывать его в синтез-газ или водородсодержащий газ, и делать водородные заправки по снабжению чистым водородом потребителей.

По мнению ученого, подобные технологии можно реализовать в ближайшие три года, если не раньше.

Ученые вообще видят перспективу в развитии автотранспорта, работающего с использованием водорода. Этот газ новосибирские ученые предлагают использовать во вспомогательных энергоустановках, получая в так называемых бортовых топливных процессорах.

- Это вариант, когда автомобиль оснащен достаточно емкими электроаккумуляторами, электродвигателями, - поясняет старший научный сотрудник ИК СО РАН Павел Снытников.- Большую часть времени при передвижении в пределах города он ездит на аккумуляторе и заряжается от сети. Но когда необходимы длительные поездки на несколько сотен километров, включается дополнительная энергоустановка, которая работает на привычном и понятном всем, например, дизеле или бензине.

Однако такое устройство может работать не только на углеводородах, но и на спиртах, эфирах. Благодаря протонобменному мембранному топливному элементу переработка топлива с выделением водорода будет отличаться экологичностью. Поскольку получение электроэнергии станет результатом химической реакции водорода и кислорода, а не прямого сжигания газа.

Томский политехнический университет занимается водородным направлением с 2005 года, подчеркнул проректор по технологическому развитию и предпринимательству Артем Боев. Например, проводят исследования по получению водорода с использованием солнечного света или из природного газа без выделения в атмосферу диоксида углерода. Предлагаются способы получения водорода даже из биомассы и отходов.

"Биомасса, как правило, содержит целлюлозу, гемицеллюлозу, жиры, белки, углеводы и прочие компоненты, - рассказали в университете. - Она может быть преобразована в газообразные энергетические носители, водород и метан, при помощи микробиологического конвертирования биомассы в анаэробных условиях. По сравнению с электро- или термохимическими процессами биологическая продукция водорода имеет ряд преимуществ, связанных с большей экологичностью и дешевизной".

Решая задачи, связанные с транспортировкой и хранением водорода, ученые в первую очередь стремятся уменьшить его потери, а также защитить конструкционные материалы от воздействия самого газа.

Полностью репортаж с онлайн "круглого стола" о водородной энергетике читайте в ближайшем номере "Российской газеты".