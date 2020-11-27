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27.11.2020 10:12
Рубрика: Экономика

В России будет расширено производство товаров для диабетиков

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутск)
Сегодня министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил завод "Медтехсервис" в Иркутске, выпускающий тест-полоски для определения уровня сахара крови при диабете.

Производство было создано в рамках программы импортозамещения в сфере медицинских изделий. Иркутяне выпускают полоски по корейской инновационной технологии: с применением фермента GDH и карбоновым напылением электродов, что повышает точность результата, к тому же вдвое снижает себестоимость. Оборудование также было изготовлено в Южной Корее.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Мы договорились, - сообщил Мантуров, - что на уровне правительства РФ будут внесены поправки в законодательство, которые с одной стороны стимулируют компании повышать локализацию производств, а с другой - будут давать таким производителям преференции при госзакупках".

В ответ министерство рассчитывает на расширение производства. "Сегодня мы обговорили дальнейшие планы локализации - не только выпуска тест-полосок, но и ланцетов (игл) для глюкометров, и самих глюкометров", - сообщил Денис Мантуров.

Он также подчеркнул, что министерство заинтересованно в том, чтобы все больше устройств использовало российскую электронику.

Предприятие открылось в 2018 году при поддержке АО "Корпорация развития Иркутской области", которая вошла в уставной капитал "Медтехсервиса", а также выдала предприятию денежный заем. Это один из самых успешных инвестпроектов, поддержанных корпорацией.

В регионах Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск

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