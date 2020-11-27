Владимир Путин: Необходимо дать Усолью-Сибирскому импульс развития

Совещание по ликвидации накопленного экологического вреда в городе Усолье-Сибирское состоялось 27 ноября, под председательством президента РФ Владимира Путина. С докладами главе государства выступили вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Совещание в формате видеоконференцсвязи велось с промплощадки ООО "Усольехимпром". Президент РФ Владимир Путин, а также глава Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев находились в городе Саров.

- Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолье-Сибирского, точнее объекта в Усолье-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации "Росатом" - создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе. В целом это должно придать развитию Усолье-Сибирского новый, серьезный импульс, - подчеркнул в начале совещания Владимир Путин.

О результатах проделанной работы, порученной главой государства, доложила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

- Ключевой задачей 2020 года было разобраться с наиболее опасными объектами. Это аварийные железнодорожные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Распоряжением Правительства в октябре утверждена "дорожная карта" с системными мерами до декабря 2024 года. Средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год выделены в полном объеме. Часть средств выделена из резервного фонда Российской Федерации, а часть работ финансируется в рамках бюджета национального проекта "Экология", - сказала Виктория Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что все запланированные на 2020 год работы выполняются с опережением графика. В частности, завершены два наиболее важных мероприятия. Полностью перезатарено 17 цистерн, демонтирован цех ртутного электролиза.

Периметр площадки взят под охрану силами Росгвардии в круглосуточном режиме.

Виктория Абрамченко отметила слаженную работу всех федеральных органов, региональной власти, муниципалитета, задействованных в реализации неотложных мер, поблагодарила силы Минобороны РФ, МЧС РФ. Подчеркнула, что на данный момент угрозы жизни и здоровью жителей Усолья-Сибирского нет.

Под контроль взят вопрос качества подаваемой населению питьевой воды. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ не зафиксировано.

- Проведенный анализ инженерных сетей и коммуникаций показал приоритетность задач, которые позволят исключить риски аварий на территории города. Износ сетей на сегодня - от 75 до 90 процентов. В числе первоочередных задач - ремонт водовода весной 2021 года. После актуализации схемы водоснабжения и водоотведения планируется модернизация системы водоснабжения города. В рамках совместной работы с правительством Российской Федерации прорабатываем вопросы социально-экономического развития, в том числе строительство социально-значимых объектов и газификацию района. Мы видим перспективы создания новых производств и рабочих мест. В приоритете - лесовосстановление, создание лесопитомников хвойных пород, - подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Слаженная совместная работа действительно дает определенные результаты. В чем они заключаются - в том, что локализованы и ликвидированы самые опасные объекты. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы. Это, конечно, самое главное. Благодаря предпринятым шагам снята и прямая угроза для жизни и здоровья граждан, проживающих на этой территории, - заявил Владимир Путин.

О планах развития территории до 2024 года рассказал глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

- Ключевым элементом является разработка проектной документации и создание экотехнопарков. Важно, что это крайне современное технологическое решение, позволяющее работать и со всем наследием, накопленным на площадке Усолья-Сибирского, и с теми вредными веществами, которые будут образовываться промышленными предприятиями Иркутской области в ближайшие годы. Важно подчеркнуть, что технологий сжигания здесь не будет, поэтому ни выбросов СО2, ни термического воздействия на хрупкую сибирскую природу оказывать комплекс не будет. Мы рассчитываем, что около двух-двух с половиной тысяч на периоде создания и около тысячи человек на период работы уже будет создано уже дополнительно рабочих мест, - доложил Алексей Лихачев.

В завершении совещания президент подчеркнул, что ситуацию в Усолье-Сибирском необходимо держать на постоянном контроле и не снижать темпов работы по решению экологических проблем.

Напомним, в июле 2020 года глава государства поручил правительству РФ организовать работу по ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке города Усолье-Сибирское. Единственным исполнителем работ было определено ФГУП "ФЭО" (Федеральный экологический оператор, подразделение госкорпорации "Росатом").

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