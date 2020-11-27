Два человека пострадали при конфликте со стрельбой в школе Нальчика

В Кабардино-Балкарии следственное управление СК РФ по региону разбирается в ситуации со стрельбой в одной из школ Нальчика. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инициирована доследственная проверка.

- Начата доследственная проверка по факту нападения на преподавателя и стрельбе в лицее №2 города Нальчика. 27 ноября 2020 года один из учеников 9 класса школы, испытывая неприязненные отношения к учителю истории, вместе со своими знакомыми на стоянке возле школы напал на преподавателя, нанеся ему телесные повреждения, - говорится в сообщении СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

После нападения учитель достал травматический пистолет из припаркованного на стоянке автомобиля и несколько раз выстрелил. В результате сам преподаватель и один из нападавших пострадали и были госпитализированы.

Тем временем, в министерстве внутренних дел КБР сообщили, что девятикласснику в нападении помогали двое взрослых мужчин 32 и 36 лет. Сейчас все участники конфликта задержаны, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Теперь по ней участникам драки грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, на учителя истории в лицее №2 Нальчика сегодня утром из-за конфликта напал девятиклассник с двумя знакомыми. Учитель в ответ открыл стрельбу.