В КЧР запустили экологически безопасную малую ГЭС

В Карачаево-Черкесии ввели в строй новую малую гидроэлектростанцию, работающую на возобновляемом источнике энергии.

Усть-Джегутинская гидроэлектростанция мощностью 5,6 МВт экологически безопасна. Это второй объект в России, построенный компанией "РусГидро" по программе строительства малых гидроэлектростанций.

Для создания напора воды на турбинах станции используют плотину Усть-Джегутинского гидроузла, действующую еще с советских времен. Это не только позволило снизить затраты на строительство объекта, но и повысить эффективность использования водных ресурсов, так как для выработки электроэнергии используется вода, которая раньше просто пропускалась через водосброс гидроузла.

Ежегодно здесь будет вырабатываться 25,6 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

В торжественной церемонии запуска станции приняли участие глава КЧР Рашид Темрезов, первый заместитель генерального директора ПАО "РусГидро" Андрей Казаченков и заместитель гендиректора "РусГидро" по капстроительству Николай Карпухин.

Ранее компания реализовала в республике и другие проекты, в частности, открыта Зеленчукская гидроаккумулирующая электростанция - первый в России объект, производящий электроэнергию в круглосуточном режиме. Продолжается строительство еще двух малых Красногорских ГЭС суммарной мощностью около 50 МВт. Ежегодно энергодефицит Карачаево-Черкесии, который пока еще покрывается поставками из других регионов, снижается. Общая мощность гидроэлектростанций "РусГидро" в КЧР уже почти 307 МВт.

Развитие гидроэнергетики - одна из приоритетных задач для республики, имеющей в этом плане значительный потенциал.

- Расти и развиваться в этом направлении будем с надежным партнером и инвестором "Русгидро", с которым нас связывают долгие годы эффективного сотрудничества. Благодарю за совместную результативную работу все руководство компании и лично Николая Григорьевича Шульгинова,- отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

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