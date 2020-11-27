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27.11.2020 18:20
Рубрика: Власть

Город Мурино в Ленинградской области получит собственный дизайн-код

Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)

В городе Мурино, расположенном на границе с Санкт-Петербургом и застроенном кварталами из высотных домов, будет внедряться первый в Ленобласти комплексный дизайн-код городской среды, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Дизайн-код призван объединить требования и рекомендации по созданию комфортной городской среды. Сами муринцы могут внести свои собственные предложения, принять участие в проектировании и обсуждении результатов.

- Одна из наших задач - создание городской идентичности. Массовая застройка Мурино началась около десяти лет назад, и совсем недавно Мурино стал многотысячным городом. У нас работали более двадцати застройщиков, а в результате город оказался словно собранным из отдельных частей и районов, не связанных друг с другом. Мы же хотим, чтобы в любой части города был соблюден дизайн-код, который позволит идентифицировать Мурино среди всех остальных городов, - подчеркнул Дмитрий Кузьмин, глава Муринского городского поселения.

В дизайн-коде должны быть прописаны единые требования к вывескам, рекламным конструкциям, элементам городской среды, общественным пространствам. Планируется также разработать единый каталог типовой городской мебели.

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