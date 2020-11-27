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27.11.2020 15:18
Рубрика: Происшествия

Калининградская пенсионерка отсудила у кальянной компенсацию за шум

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области суд взыскал с владельца кальянной компенсацию морального вреда в пользу пенсионерки. Фемида признала, что заведение нарушило санитарное законодательство, доставив тем самым истице значительные неудобства. Об этом сообщает пресс-служба Озерского районного суда.

Пенсионерка живет на втором этаже в многоквартирном доме в центре Калининграда. На первом этаже дома долгое время работала кальянная. Причем вентиляционные установки смонтировали на уровне окон квартиры пожилой женщины. Оборудование круглосуточно шумело и вибрировало, мешая калининградке спать и отдыхать.

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Суд установил, что вентиляция была смонтирована с нарушениями требований санитарного законодательства. В ходе рассмотрения дела ответчик демонтировал шумное оборудование. Более того, кальянная на первом этаже работать перестала.

Кроме того, суд признал, что предприниматель причинил пенсионерке физические и моральные страдания. Во-первых, из-за шума, во-вторых, из-за продуктов курения кальянов, которые проникали в квартиру пенсионерки. Поэтому суд взыскал с ответчика в пользу пожилой женщины компенсацию морального вреда - 15 тысяч рублей. Также бизнесмен оплатит судебные расходы - 6 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

Тем временем

Депутаты Санкт-Петербурга приступили к работе над законопроектом, который установит необходимые требования к кальянным клубам в области охраны правопорядка, пожарной и санитарно-гигиенической безопасности. По данным петербургского парламента, к обсуждению привлекут экспертов и представителей общественности.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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