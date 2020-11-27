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27.11.2020 17:28
Рубрика: Происшествия

На Вологодчине машина с тремя школьниками влетела в забор

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области
Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области

В городе Харовске Вологодской области четверо молодых людей, среди которых трое несовершеннолетних, попали в серьезное ДТП. Всех пострадавших отправили в больницу.

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Авария случилась в пятницу на улице Менжинского, подтвердили в УМВД по Вологодской области. 18-летний водитель за рулем отечественного легкового автомобиля не смог справиться с управлением и вылетел с дороги. Машина перевернулась и врезалась в забор, буквально повиснув на нем.

Водитель и трое пассажиров - 16 и 17 лет получили травмы. Один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии. Все ребята учатся в одной школе. По предварительным данным, причиной ЧП стали плохие погодные условия. Сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

В УМВД добавили, что только за прошедшие сутки зарегистрированы три ДТП, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести. Произошло 56 аварий с материальным ущербом.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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