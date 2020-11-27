Петербургские педагоги создали виртуальный детский сад

Проект "Детский сад с доставкой на дом", разработанный в петербургской Академической гимназии №56, победил в региональном конкурсе инновационных продуктов-2020.

Петербургские педагоги еще по весне поставили перед собой задачу создать дистанционный учебно-методический комплекс для маленьких ребят, которые по разным причинам пока не могут ходить в детский садик. Его так и назвали: "Детский сад с доставкой на дом". Разработчики исходили из того, что комплекс может быть использован любой дошкольной образовательной организацией или же самими родителями.

Впервые проект был представлен в апреле и получил высокую оценку коллег. Возможностью дистанционного образования для малышей заинтересовались в регионах.

Проект призван сделать дистанционное взаимодействие полезным, информационно-наполненным и увлекательным не только для детей, но и для их родителей. План занятий "Неделька" содержит основные режимные моменты детского сада, включая зарядку, музыкально-ритмические и развивающие занятия.

- Не забыли мы и про художественно-эстетическое развитие детей. В расписание включены занятия по изобразительному искусству, презентации по народным промыслам, литературные чтения, занятия по развитию логического мышления.", - рассказала Елена Гермогенова, руководитель дошкольного отделения Академической гимназии № 56.

- Кроме того, программу дополняют образовательные вебинары-тренинги для родителей, занятия онлайн, консультации психолога. Как показал наш опыт, в "дистанционной жизни" психологическая помощь особенно востребована и детьми, и их родителями, - подчеркнула Елена Меттус, руководитель психолого-педагогического медико-социального центра гимназии.

Дошкольные учреждения во многих регионах уже внедрили в той или иной степени "Детский сад с доставкой на дом" у себя. Либо полностью скопировав, либо выбрав отдельные моменты и добавив что-то свое.

А недавно, как пояснила Елена Гермогенова, к ней обратились из Израиля с вопросом, можно ли использовать комплекс для дошкольников из русскоговорящих семей. Пожалуйста. Комплекс доступен на сайте гимназии.

Сами разработчики считают, что у "Детского сада с доставкой на дом" большое будущее. Пандемия закончится, но по-прежнему некоторые мальчики и девочки не смогут посещать дошкольное образовательное учреждение - прежде всего из-за длительной болезни. И тут на помощь придет "детсад на дому". Но педагоги предупреждают: чтобы полностью социализировать ребенка - его нужно водить в детское учреждение. Никакая даже самая хорошая дистанционная программа не заменит живое общение с воспитателями и другими детьми.