В Эрмитаже сделают заготовки для копии гробницы Александра Невского

Специалисты Эрмитажа сделают заготовки для создания копии серебряной гробницы Александра Невского, являющейся экспонатом музея. Работа будет проведена в ходе реставрации гробницы. По заготовкам в дальнейшем можно будет сделать копию легендарной гробницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление перед журналистами директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Напомним, мощи благоверного князя ныне находятся в Александро-Невской лавре. Что касается гробницы, то она была отправлена в Эрмитаж в советское время, в эпоху гонений на церковь и изъятия ценностей. Гробница была вскрыта и должна была отправиться на переплавку, но после обращения музейных работников была спасена.

Представители РПЦ обращались к Эрмитажу с просьбой передать усыпальницу в Александро-Невскую лавру. Эрмитаж в свою очередь предложил как компромиссный вариант объявить сбор средств и создать копию, которую и можно будет передать в монастырь.

Как сообщил глава Эрмитажа, одновременно с реставрацией делаются формы для того, чтобы можно было сделать копию, потому что само надгробие даже после реставрации перемещать просто невозможно.

Справка "РГ"

Святой благоверный князь Александр Невский канонизирован в 1547 году. Считается небесным покровителем Санкт-Петербурга. В 2021 году в России будет отмечаться 800-летие со дня его рождения.