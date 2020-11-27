В Новгородской области крысы будут выявлять онкологические заболевания

В Боровичском районе Новгородской области с 7 по 19 ноября пройдет апробация технологии биогибридного скрининга онкологических заболеваний. Есть ли у человека рак, будут выявлять лабораторные крысы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Технологию создали ученые из Южного федерального университета и Ростовского института онкологии. Пилотным регионом для апробации исследования стала Новгородская область.

Впервые технологию здесь протестировали в прошлом году. Более тысячи добровольцев тогда дышали в специальную трубку, этот воздух вдыхали лабораторные крысы. К их мозгу был подключен специальный датчик. В каждом десятом случае датчик показывал необычную реакцию крысы на воздух. Добровольцы, сдавшие эти анализы, прошли дообследование и выяснилось, что у 30 человек имеются онкологические заболевания, в частности, рак легких и рак желудка. Также несколькими участникам исследований впервые был поставлен диагноз "туберкулез".

В этом году скрининг собираются сделать более массовым, ожидается, что в нем примут участие более двух тысяч человек. Участники будут дышать не в трубку, а в специальные мешочки. После забора анализов, мешочки будут герметично закрываться и отвозиться в лабораторию, к подопытным животным.

Принять участие в испытаниях смогут все желающие, но в первую очередь организаторы советуют записаться на скрининг людям старше 50 лет и гражданам из групп риска.