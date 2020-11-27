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27.11.2020 16:55
Рубрика: Происшествия

В Онеге экс-директора дворца спорта обвинили в хищении средств

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В городе Онеге Архангельской области бывшему директору дворца спорта для детей и юношества предъявили обвинение в хищении более 611 тысяч рублей, выделенных на его ремонт.

Как сообщила прокуратура региона, правительство области направило эти деньги из своего резервного фонда на ремонт кровли спортивного зала и установки в нем новых окон. Но средства ушли не туда - по версии следствия, руководитель дворца спорта похитил их.

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Кроме того, он издал незаконный приказ о выплате себе ежемесячной денежной компенсации за использование личного транспорта в служебных целях в размере 10 тысяч рублей, а также о возмещении затрат на топливо. В результате он получил свыше 110 тысяч рублей, хотя был не вправе рассчитывать на эту выплату, полагает обвинение.

Бывший директор не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Уголовное дело вскоре будет направлено на рассмотрение в Онежский городской суд. На банковские счета и автомобиль обвиняемого наложен арест - на случай удовлетворения гражданского иска о возмещении ущерба.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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